«الباعور» يواصل لقاءاته في القاهرة.. بحث آخر المستجدات في غزة

واصل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، لقاءاته على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الطارئة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في القاهرة، حيث التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء “آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم التطرق إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء الحرب، والضرورة الملحة لدخول المساعدات الإنسانية؛ ومتابعة الدعم المقدم من دولة ليبيا، بما في ذلك قوافل الأطباء والمستشفى الميداني المبعوث إلى الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأكد الباعور، “دعم ليبيا الثابت لفلسطين، مشددًا على رفض بلاده لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من ديارهم”.

من جانبه، أعرب محمد مصطفى، عن “تقديره لموقف دولة ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق”، مؤكدًا “أهمية التنسيق المستمر بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وجهود إعادة إعمار”.