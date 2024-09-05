«الباعور» يواصل لقاءاته في بكين

أجرى وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الافريقي الصيني، في بكين، محادثات مع وزراء خارجية تونس، والجزائر والكونغو.

وتم خلال الاجتماع التشاور “حول أهم المحاور والمواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة الأفريقية الصينية التي انطلقت أعمالها اليوم”.

كما تبادل المجتمعون وجهات النظر “حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والقاري من جانب آخر”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المنتظم والتنسيق حول أهم القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.