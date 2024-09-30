«الباعور» يُشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

شارك وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش” في العاصمة الأمريكية واشنطن.



وبحسب ما أفادت الخارجية الليبية، فق تطرق المجتمعون إلى الدور المهم الذي يقوم به التحالف في مواجهة تنظيم داعش.

وبحث الاجتماع التحديات الحالية التي يواجهها التحالف، وكيفية التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي.

وركز المشاركون في الاجتماع على ضرورة التكاثف والتعاون بين الدول الأعضاء للقضاء على دعاية التنظيم التي تستهدف شريحة الشباب في العديد من المناطق، وأيضا العمل على التضييق على التنظيم حتى لا يتمكن من تحصيل التمويل اللازم للقيام بعملياته الإرهابية في المستقبل.

يُذكر أنه في العاشر من شهر سبتمبر من العام 2014م، أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن تشكيل تحالف دولي لمكافحة والقضاء على تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وذلك من خلال عمليات عسكرية مشتركة تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم.