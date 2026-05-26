البحث الجنائي يضبط متهماً في «حادث مميت»

أعلنت إدارة التحريات وجمع الاستدلال بجهاز البحث الجنائي عن تمكنها من ضبط شخص متورط في حادث سير مميت وقع على طريق الهواري–النواقية، بعد أن قام بصدم مركبة تقودها شاحنة زرقاء، ما أدى إلى وفاة سائقها في موقع الحادث.

وبحسب البيان، فإن المتهم لاذ بالفرار مباشرة بعد وقوع الحادث دون أن يسلم نفسه للجهات المختصة، قبل أن تتمكن فرق التحريات من تحديد هويته وضبطه لاحقًا.

وأشار الجهاز إلى أنه تم تقييد الواقعة بمحضر رسمي لدى قسم المرور المختص، وبمواجهة المتهم أقرّ بصحة ما نُسب إليه، مع علمه بوفاة الضحية وعدم تقدمه طوعًا للإبلاغ.

وأكدت الإدارة أنه جرى إيداع المتهم بالحجز القانوني، على أن تستكمل الإجراءات القضائية بحقه وفقًا للقانون.