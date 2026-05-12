البحوث الجنائية يختتم تدريباً حول إعداد التقارير ومكافحة الجريمة

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، الخميس، حلقة عمل تفاعلية متخصصة ضمن برنامج تجويد الإحصاء وإعداد التقارير، وذلك في إطار خطته التدريبية للعام 2025 – 2026، بمشاركة مسؤولين قضائيين وخبراء دوليين في مجالات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

وشارك في النشاط ثلاثة عشر وكيلاً للنائب العام، بينهم رؤساء تقسيمات تنظيمية بمكتب النائب العام، إلى جانب باحثين ومدربين من مركز البحوث الجنائية والتدريب، وعدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في إعداد التقارير الدولية، والجرائم الاقتصادية والمالية، وآليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية البيانات.

وشملت المشاركة الدولية قاضية متقاعدة من الجمهورية التونسية متخصصة في تقارير حقوق الإنسان وحماية البيانات، ورئيساً سابقاً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA FATF”، إضافةً إلى المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في البرتغال، وخبراء من بلغاريا وبلجيكا ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وناقش المشاركون آليات إعداد التقارير وفق المعايير الدولية، وسبل تطوير جودة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعدالة الجنائية، إلى جانب تعزيز كفاءة التقييمات الدورية والاستعراضات الوطنية المرتبطة بمكافحة الجرائم والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما تناولت الحلقة أهمية بناء أنظمة تقنية متطورة لإدارة البيانات، وتوحيد منهجيات جمعها وتحليلها وحمايتها، بما يتيح إنتاج مؤشرات دقيقة تساعد في تقييم فعالية السياسات الجنائية وتطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمواجهة الجريمة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأكد المركز أن النشاط يأتي دعماً لمشروع هيئة النيابة العامة الخاص بالتحوّل الرقمي للعدالة الجنائية، الذي انطلق في ديسمبر 2022، ضمن جهود تحديث البنية المؤسسية وتطوير أدوات العمل القضائي والبحثي.

ونُظّمت الحلقة بالشراكة مع مؤسسة خبراء فرنسا، في إطار برامج التعاون الفني الدولي التي ينفذها المركز بهدف نقل المعرفة وتوطين الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات العدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار المركز إلى أن النشاط يندرج ضمن اتفاق التعاون الفني الدولي الثاني الموقّع مع مؤسسة خبراء فرنسا في 7 أبريل 2026، ضمن مشروع “شراكة 2″، الهادف إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تحت مظلة المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة في يوليو 2024.