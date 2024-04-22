البدء في إزالة العشوائيات المخالفة في سرت

باشرت لجنة تنظيم سرت، في حملة موسعة لإزالة العشوائيات والمباني واللافتات الدعائية المخالفة المنتشرة بالمدينة.

وشدد رئيس لجنة إعادة تنظيم سرت اللواء جمال العمامي، “على ضرورة إزالة كل اللافتات الموجودة بمحلات عمارات 1000 وحدة سكنية بالكامل، حتى يتم طلاء العمارات بشكل جيد، وبعدها يتم تركيب لافتات مضيئة حديثة حفاظا على المظهر العام”، مطالبا “الشركات المنفذة لعمليات الطلاء بضرورة إزالة اللافتات قبل الطلاء”.

في السياق، وبحسب وكالة “وال”، “قامت إدارة العمليات الأمنية فرع سرت بالتعاون مع فرع جهاز الشرطة الزراعية سرت بالتنسيق مع الجهاز الوطني للتنمية، بإزالة بعض الأشجار الموجودة على جوانب طريق المطار لصيانة كوابل الإنارة الخارجة عن الخدمة منذ فترة”.