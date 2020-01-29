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البرازيل.. 52 شخصا ارتفاع حصيلة قتلى السيول

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 يناير 2020 - 13:34
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فرق الإنقاذ تقول إن نحو 33 ألف شخص نزحوا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم. [إنترنت]

ذكرت وكالة الدفاع المدني في البرازيل، أن عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي على ولاية ميناس جيرايس، ارتفع إلى 52 شخصا، فضلا عن إصابة 65 آخرين وفقدان شخصين.

وتركزت الخسائر في عاصمة الولاية، بيلو هوريزونتي، حيث لقي 13 شخصا مصرعهم، وفقا لأحدث البيانات.

وقالت فرق الإنقاذ إن نحو 33 ألف شخص نزحوا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم.

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وشهدت ولاية ميناس جيرايس، الأسبوع الماضي أشد هطول للأمطار في غضون يوم واحد، منذ بدء تسجيل البيانات قبل 110 أعوام، إذ بلغ منسوب مياه الأمطار 172 ملليمترا بين يومي الخميس والجمعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية (إنميت).

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