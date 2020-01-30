«البرعصي» يُوجه نداء عاجل لأهالي البيضاء

البرعصي: هذه الحرب غير مشروعة وغير مبررة. [سوشيال ميديا]

طالب العسكري المنشق عن قوات حفتر العميد فرج البرعصي، أهالي مدينة البيضاء شرق ليبيا، بحسب أبنائهم من محاور القتال في العاصمة طرابلس.

وقال البرعصي في منشور عبر صفحته على فيسبوك:

نداء عاجل إلى أهالي مدينة البيضاء

أناشدكم الله أن تسحبوا أبناءكم من محاور القتال وأن تقنعوهم بالعودة الفورية،، إنني أعلم أن غالبيتهم مكرهون على ذلك لكن الحيلة لن تعدموها،، دعوهم يختبئون في أي مكان من الأماكن أو يرحلون مؤقتا إلى أي منطقة ٱمنة لا تطالهم فيها أوامر القبض.

وأضاف:

تعلمون أن هذه الحرب غير مشروعة وغير مبررة فهنا قوات وهناك قوات ليست إرهابية ولا داعشية ولا غير ذلك من الأوصاف ذات الهدف السياسي، واستمرار الحرب هو استمرار الدماء وفقدان الشباب الذين تحتاجهم البلاد.