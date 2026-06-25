البرغوثي: دعم الرؤية العربية للسيادة الرقمية وحماية الخصوصية

شارك عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي حسن الطاهر البرغوثي في أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، وذلك ضمن إطار التعاون مع الاتحاد البرلماني العربي.

وخلال الاجتماعات، ناقشت اللجنة عدداً من مشروعات القرارات والرؤية التي أعدها البرلمان العربي، والتي تركز على “السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي”، تمهيداً لرفعها إلى المؤتمر المرتقب الذي سيجمع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية لمناقشة هذه الملفات ووضع أطر تشريعية مشتركة.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب الليبي اجتماعاً في مدينة بنغازي يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، برئاسة السيد بدر علي سليمان، مع عدد من ممثلي الشركات الصينية، لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وتناول اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب استعراض مقومات السوق الليبي وما يوفره من فرص واعدة أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الدخول والمساهمة في مشاريع تنموية واستثمارية داخل البلاد.

كما ركزت المباحثات على آليات توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية بما يدعم خطط التنمية، ويعزز انفتاح السوق الليبي على الاستثمارات الخارجية في المرحلة الحالية.