البرلمان الأوروبي يُؤكد دعمه لعملية الانتقال وتوحيد المؤسسات في ليبيا

رحب أندريا كوزولينو، رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي، بنجاح بعثة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا، ونظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، الذين التقوا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وقال كوزولينو، في بيان: “كما قال دي مايو فإن الوجود في طرابلس يشهد على وحدة النوايا بين الدول الأوروبية الملتزمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن أنباء إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي ومكتب التجارة الخارجية تذهب في هذا الاتجاه.

وشدّد كوزولينو على الالتزام بإعادة إطلاق الاقتراح حول أوروبا تلعب دورًا رئيسيًا في عملية التهدئة وإعادة الإعمار في ليبيا، مع دعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات التي انطلقت، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.