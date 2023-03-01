البرلمان العربي يطالب بإدراج مليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإدراج ما أسماهم «مليشيات المستوطنين الإسرائيليين» على قوائم الإرهاب.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي الذي يضمم ممثلين لـ22 دولة، تزامنا مع اتهامات فلسطينية للمستوطنين باستمرار الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.

وأعرب البرلمان العربي في بيان عن استنكاره البالغ لأعمال العنف التي ارتكبتها مليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة.

وأكد البرلمان العربي أنّ إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزل أصبح أسلوبا ممنهجا، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات، وطرد المزارعين من أراضيهم.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة وإدراج مليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب.

والثلاثاء، أصاب مستوطنون ، فلسطينيين اثنين بجروح، وأتلفوا 50 شجرة زيتون بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.