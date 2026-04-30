البرهان: العمليات العسكرية مستمرة حتى «تطهير البلاد»

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان أن العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع ستتواصل حتى ما وصفه بـ”تطهير البلاد”، مشدداً على اقتراب الجيش من إنهاء الصراع المستمر منذ أشهر، والذي خلّف أزمة إنسانية واسعة في السودان.

وقال البرهان في تصريحات رسمية إن القوات المسلحة تمضي قدماً في عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، مضيفاً أن الجيش يقترب من إنهاء ما وصفه بـ”كابوس ميليشيا الدعم السريع وكل المتمردين”، وفق تعبيره.

وأعلن رئيس مجلس السيادة رفضه الدخول في أي مفاوضات مع قوات الدعم السريع أو الجهات الداعمة لها، مستثنياً من يختار الاستسلام وإلقاء السلاح، بحسب ما جاء في تصريحاته.

وفي السياق ذاته، وجّه البرهان رسالة إلى النازحين واللاجئين، تعهّد فيها بأن القوات المسلحة ستواصل عملياتها للوصول إليهم والعمل على تخفيف معاناتهم، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية تجري في عدة مناطق داخل السودان.

كما اتهم قوات الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة وتلقي دعم خارجي، في ظل استمرار القتال بين الطرفين منذ أبريل 2023، والذي اندلع نتيجة خلافات سياسية وعسكرية حول المرحلة الانتقالية وتقاسم السلطة.

وتعود جذور الصراع إلى التوترات بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بعد تعثر الاتفاقات الانتقالية، بما في ذلك الاتفاق الإطاري الذي نص على دمج القوات وإعادة هيكلة السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

ومنذ اندلاع الحرب، يشهد السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أسفرت المعارك عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى انهيار واسع في الخدمات والبنية التحتية، بحسب تقارير أممية.

وتواصلت خلال الفترة الماضية جهود وساطة إقليمية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أنها لم تنجح في الوصول إلى اتفاق دائم، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل السيطرة على مواقع استراتيجية بين الطرفين.

