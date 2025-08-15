البرهان: لا مهادنة مع «الدعم السريع» وتحالف «تأسيس» يردّ على مجلس الأمن

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تأكيده المضي في ما سماه “معركة الكرامة” ضد قوات الدعم السريع، مشدداً على عدم وجود أي نية للمصالحة أو التهاون مع من وصفهم بـ”المتمردين”.

وقال البرهان في خطاب ألقاه من منطقة “النقعة والمصورات” التراثية بولاية نهر النيل شمال البلاد: “لن نخون دماء إخواننا وأبنائنا، ونحن ماضون في دحر هذا التمرد”.

جاء الخطاب بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الجيش السوداني و71 عاماً على “سودنته”، حيث هنأ الضباط والجنود، واعتبر المناسبة “يوماً تاريخياً” في مسيرة المؤسسة العسكرية.

في المقابل، ردّ تحالف “تأسيس”، الحليف السياسي لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على بيان مجلس الأمن الذي انتقد إعلان الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، واعتبره تصعيداً يقوّض جهود السلام.

وقال المتحدث باسم التحالف، علاء الدين نقد، إن “إعلان حكومة الوحدة والسلام هو الضامن الحقيقي لوحدة السودان في مواجهة الإجراءات الانفصالية لحكومة بورتسودان”، مضيفاً أن التحالف مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.

يُذكر أن السودان يشهد منذ منتصف أبريل 2023 صراعاً دموياً بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، أدى إلى سقوط آلاف الضحايا، ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً، وسط تحذيرات من خطر تفكك البلاد إذا استمر النزاع بلا حل سياسي.