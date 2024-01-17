«البرهان» يُؤكد الالتزام بالعملية الديمقراطية وبفترة انتقالية في السودان

بحث قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مع المبعوث الأممي إلى السودان رمطان العمامرة، تطورات الأوضاع في السودان وإمكانية إيقاف الحرب الدائرة فيه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البرهان تأكيده الالتزام بالعملية الديمقراطية في البلاد، وبفترة انتقالية تنتهي بانتخابات عامة.

ويأتي اللقاء بعد يوم واحد من رفض الخرطوم دعوة وجهتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) إلى البرهان وحميدتي لحضور قمة تستضيفها أوغندا في 18 يناير الجاري، لبحث النزاع السوداني، بينما رحب بها قائد الدعم السريع

ونقل قائد الجيش للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع من فظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنية التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم طيلة التسعة أشهر الماضية.

وبدأ العمامرة، يوم الجمعة، زيارة إلى العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد بورسودان، في أول مهمة له داخل السودان منذ تعيينه في المنصب خلفا للألماني فولكر بريز الذي استقال في سبتمبر أيلول الماضي عقب إعلانه شخص غير مرغوب فيه من جانب الحكومة السودانية.

العمامرة وعقب لقائه الأول بالبرهان أعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في البلاد، وقال إنه أجرى مشاورات خلال هذه الزيارة مع عدد من المسؤولين وتمكن من التعرف على حقائق الأوضاع ووجهات النظر الرسمية تجاه حل الأزمة.