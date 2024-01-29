«البرهان» يُرحب بأي حوار تُديره الجزائر لحل الأزمة في السودان

رحب رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان, الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بإدارة الجزائر لأي حوار أو نقاش، يسعى الى إيجاد حل سلمي للأزمة التي يعيشها السودان.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن البرهان قوله خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, عقب محادثاتها في العاصمة الجزائر، أن السودان “يتعرض لمؤامرة من شركاء دوليين وإقليميين وبعض النفوس المشتراة من الوطنيين الذين يتآمرون على شعبهم”.

ولفت البرهان إلى أن الجزائر “تنصر الحق دوما ..ونريد أن نرى الحلول السلمية تسير حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المحنة”.

من جهته أكد الرئيس الجزائري، أن بلاده “كانت ولاتزال تفضل حل النزاعات برؤية داخلية بحتة، بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي”.

وأوضح تبون، أن الجزائر “تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق، والذي تستهدفه هو الآخر قوى الشر”.

وجدد تبون، التأكيد بأن الجزائر ستعمل خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي على “نصرة القضايا العادلة في القارة الأفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باتت تشكل خطرا على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب”.