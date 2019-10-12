«البريقة النفط» ترفض محاولات إعادة تشكيل الإدارات بالمناطق الوسطى والشرقية

«»رفضت شركة البريقة لتسويق النفط التغييرات الإدارية غير الشرعية التي يقوم بها عضو لجنة إدارة شركة البريقة خير الله صالح الموقوف عن العمل والمُبلغ عنه لدى مكتب النائب العام، والذي قالت إنه ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وأضافت الشركة في بيان، السبت:

إن هذا القرار غير القانوني لتغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية بما في ذلك المسؤولين عن الشئون المالية والفنية، هو عبارة عن محاولة بائسة وواضحة لإخفاء المخالفات المالية والتغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة، المتهم فيها عضو مجلس الإدارة الموقوف عن العمل، وكذلك محاولة تمرير المزيد من الصفقات المشبوهة.