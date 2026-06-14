البريقة: توزيع 7 ملايين «لتر بنزين» في الجنوب خلال 8 أيام

تواصل شركة البريقة لتسويق النفط تنفيذ برامج الإمداد والتوزيع عبر مستودع سبها النفطي، في إطار جهودها لضمان استقرار توفر الوقود والغاز في مناطق الجنوب الليبي، واستمرار تلبية احتياجات المواطنين وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وخلال الفترة الممتدة من 6 إلى 14 يونيو 2026، بلغت الكميات التي جرى توزيعها من مستودع سبها نحو 7.011 مليون لتر من البنزين، إلى جانب 1.171 مليون لتر من وقود الديزل، إضافة إلى توزيع 11,700 أسطوانة غاز، بما يعكس حجم العمليات التشغيلية الجارية في المنطقة.

وأكدت الشركة استمرار عمليات الإمداد بشكل منتظم طالما استمرت الواردات في التدفق، مع مواصلة شركات التوزيع استلام مخصصاتها وفق البرامج المعتمدة، بما يضمن انسيابية وصول الوقود إلى المحطات دون انقطاع.

وشددت البريقة على أن تكامل الجهود مع الجهات الضبطية والرقابية يسهم في الحد من عمليات التهريب والممارسات غير القانونية، ويحافظ على استقرار منظومة الإمداد داخل مناطق الجنوب، التي تعتمد بشكل أساسي على استمرارية هذه الإمدادات.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى تعزيز استقرار السوق المحلي للوقود، وضمان وصول الخدمات الحيوية للمواطنين بشكل منتظم ومستدام في مختلف المناطق.