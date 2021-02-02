«البريقة» تُؤكد توفر الوقود وتدعو إلى عدم الازدحام على المحطات

دعت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين، إلى عدم الازدحام على محطات توزيع الوقود التابعة لها خاصة بمدينة طرابلس، مؤكدة على توفر الوقود.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الوقود متوفر وسبب تأخر دخول النواقل النفطية لمناطق التفريغ في مواعيدها سوء الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على نقل شحنات الوقود من مستودعاتها عبر خطوط الإمداد والشاحنات إلى المحطات التابعة لشركات التوزيع بالعاصمة وضواحيها.

ودعت الشركة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الهلع أو الازدحام على المحطات خاصة بمدينة طرابلس، منوهة إلى أن المحطات خارج العاصمة وضواحيها لا يوجد عليها أي ازدحام.