البريقة تُطلق إجراءات عاجلة لتسريع تنفيذ طريق «أوباري غات»

أطلقت شركة البريقة لتسويق النفط، سلسلة من الإجراءات الحاسمة لتأمين الإمدادات اللوجستية لمشروع صيانة طريق أوباري– غات، وذلك خلال اجتماع تنسيقي موسّع ترأسه عضو مجلس الإدارة، ميلاد عبدالله الهجرسي، بحضور مديري الإدارات المختصة وممثلي جهاز تنفيذ المشروعات وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع، وذلك في إطار جهودها لدعم المشاريع الاستراتيجية بالجنوب الليبي.

وركّز الاجتماع على وضع آلية دقيقة ومنضبطة لتزويد الشركات المنفذة بكميات الوقود اللازمة لسير العمل، بما يضمن انتظام العمليات الميدانية وعدم تأخر تنفيذ المشروع الذي يمتد لمسافة 360 كيلومتراً، ويُعد شرياناً حيوياً يربط مدينتي أوباري وغات.

وأكدت شركة البريقة التزامها الكامل بتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية من خلال شبكة مستودعاتها المنتشرة في مختلف المناطق، سعياً لإنجاز المشروع في الوقت المحدد وخدمةً لسكان الجنوب.

ويأتي دعم الشركة لهذا المشروع ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، وإيمانها بأهمية تطوير البنية التحتية كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في عموم ليبيا.