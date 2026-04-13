البعثة الأممية: المسار الاقتصادي يبدأ صياغة مخرجاته النهائية

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن أعضاء المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل اختتموا الأسبوع الماضي اجتماعاتهم في طرابلس، بعد مناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالسياسة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى سبل تعزيز الشفافية والمساءلة، مع الشروع في إعداد مسودة وثيقة المخرجات.

وشهدت الجلسات، التي استمرت أربعة أيام، عروضًا فنية من خبراء البنك الأفريقي للتنمية ومعهد تشاتام هاوس حول السياسات الاقتصادية والمجالات الفنية ذات الصلة. كما شاركت إحدى متطوعات فريق التواصل الشبابي في إحدى الجلسات بهدف نقل المعلومات إلى الشباب في مختلف أنحاء ليبيا وشرح دور الحوار المُهيكل في تحسين حياتهم.

كما استفاد أعضاء المسار الاقتصادي من توصيات تجمع المرأة الليبية التي ركزت على تعزيز الرقابة الشاملة والحوكمة الاقتصادية.

وحضر الاجتماعات كل من نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة أولريكا رتشاردسون، ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني خوري.

وأكد المشاركون أهمية وضع حزمة متكاملة ومتناسقة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف والسياسات التجارية، بما يسهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع مراعاة القيود السياسية عند تحديد تدابير عملية قابلة للتنفيذ لحماية القدرة الشرائية ودعم الاستقرار الاقتصادي العام.