البعثة الأممية تتلقى أكثر من 450 مقترحاً حول الحوار الوطني

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، أن نحو 460 مشاركًا ومشاركة تفاعلوا في المحادثة الرقمية التي نظمتها البعثة الليلة ضمن جهودها للتحضير للحوار المهيكل بين الأطراف الليبية.

وأوضحت خوري أن المشاركين قدموا مجموعة واسعة من المقترحات والأولويات التي ستُناقش في محاور الحوار الأربعة، وتشمل قضايا الحوكمة والسياسات العامة، والملف الأمني، والملف الاقتصادي، إضافة إلى ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

وأضافت أن البعثة الأممية تعتزم تكرار هذه المساحة الرقمية قريبًا، إلى جانب إطلاق استبيان مخصص لمن لم يتمكن من المشاركة في النقاش المباشر، بما يتيح توسيع دائرة المشاركة وضمان تمثيل أوسع لآراء الليبيين في العملية السياسية المقبلة.