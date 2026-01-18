البعثة الأممية تتيح مشاركة المواطنين بـ«الحوار السياسي» عبر الإنترنت

تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير الحوار المهيكل بين مختلف الأطراف الليبية بهدف تعزيز المشاركة السياسية وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وأوضحت البعثة أن هناك العديد من التساؤلات حول العملية والمشاركين ومسارات الحوار، مشيرة إلى أن كافة المعلومات المتعلقة بالحوار متاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

كما أكدت البعثة إمكانية مشاركة المواطنين الليبيين، حتى لو لم يكونوا أعضاءً في فريق الحوار المهيكل، من خلال منصات رقمية واستطلاعات رأي عبر الإنترنت، وتشمل هذه المبادرات منصة رقمية للشباب وتجمع المرأة الليبية، لضمان إيصال أصواتهم إلى طاولة الحوار.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الليبيين إلى متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آلية المشاركة وتفاصيل المشاورات العامة.