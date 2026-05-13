البعثة الأممية تدرّب ضباط ليبيين على إدارة «الأسلحة والذخائر»

اختتم ثلاثون ضابطًا من إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي دورتين تدريبيتين حول الإدارة الآمنة للأسلحة والذخائر وتخزينها، استمرت فعالياتهما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 7 مايو في العاصمة طرابلس.

ونظّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر قسم الأعمال المتعلقة بالألغام، وبالتنسيق مع مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع، هاتين الدورتين في مقر وزارة الدفاع، بهدف تعزيز مهارات الضباط والحد من مخاطر الانفجارات والحوادث العرضية الناتجة عن سوء التخزين أو التعامل مع الذخائر.

وجمعت البرامج التدريبية بين الجانبين النظري والتطبيقي، مع التركيز على معايير السلامة الدولية في إدارة الذخائر وتخزينها، بما يرفع من كفاءة الإجراءات داخل المخازن العسكرية.

وتأتي هذه الجهود في سياق التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا، نتيجة انتشار مخزونات غير مؤمنة من الأسلحة والذخائر خلال سنوات النزاع وعدم الاستقرار، وما ترتب على ذلك من مخاطر مباشرة تهدد المدنيين والمجتمعات المحلية.

ويُعد تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الذخائر أحد المحاور الأساسية في خطط دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة والحد من الحوادث المرتبطة بالمخازن العسكرية.

وأظهرت نتائج التقييم الختامي للدورتين تحسنًا ملحوظًا في المهارات العملية للمشاركين، بما يسهم في تطوير أساليب إدارة المخازن ورفع مستويات السلامة والأمن.

وخلال حفل الاختتام، أشاد مسؤولو وزارة الدفاع بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة، مؤكدين أهمية استمرار برامج التدريب وتطويرها، إلى جانب إجراء تقييمات دورية وتنظيم دورات متقدمة في مجال إدارة الأسلحة والذخائر، بما يعزز القدرات الوطنية ويرسخ معايير السلامة.