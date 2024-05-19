«البعثة الأممية» تدين اشتباكات الزواية وتطالب بالتحقيق في خطف «الدرسي»

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن “إدانتها للاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية، كما أدانت خطف عضو مجلس النواب “إبراهيم الدرسي”.

وقالت البعثة الأممية في حسابها على “فيسبوك”: “تابعنا عن كثب الاشتباكات المتقطعة التي شهدتها مدينة الزاوية، حيث أفادت تقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بمن فيهم مدنيون”.

وأضافت البعثة :”نحث على الوقف الفوري للأعمال العدائية، وندعو السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين”.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “عن قلقها العميق إزاء اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي”.

ودعت البعثة الأممية، “من وصفتهم بالسلطات المختصة إلى تحديد مكان الدرسي وتأمين إطلاق سراحه الفوري، كما حثت السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء النائب ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون”.