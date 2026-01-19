البعثة الأممية تعزز قدرات المتطوعين لحماية المدنيين

أنهى متطوعون في جمعية الهلال الأحمر الليبي ورشة عمل نظّمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبوع الماضي، وأصبحوا أكثر استعدادًا للتعرف على الأسلحة الخطرة وشرح مخاطر المتفجرات التي تهدد المجتمعات المحلية والحدّ من الحوادث التي لا تزال تودي بحياة المدنيين، وخصوصًا الأطفال.

برزت الحاجة إلى هذه الورشة بشكل مأساوي قبل أيام قليلة، بعد أن قُتل صبي وأصيب شقيقه بالعمى إثر لمسه قنبلة يدوية في منطقة سكنية بمدينة مصراتة.

وسجّلت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام منذ مايو 2020 نحو 484 ضحية لحوادث انفجارات في ليبيا، بينهم 174 قتيلاً و19 طفلًا، ما يبرز المخاطر المستمرة التي تشكّلها الأسلحة ومخلفات الحرب المتفجرة على المدنيين.

وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية، أولريكا ريتشاردسون: «تؤدي منظمات مثل الهلال الأحمر الليبي دورًا حيويًا في الوصول إلى العائلات في أماكن إقامتها، ويُعد تعزيز قدرة هذه المنظمات على تحديد المخاطر وإيصالها بوضوح من أكثر الطرق فعالية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح».