البعثة الأممية تكشف تفاصيل «الحوار المهيكل» في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL عن استمرار جهودها في تيسير الحوار المهيكل، موضحةً كافة المعلومات المتعلقة بالعملية، والمشاركين فيها، ومساراتها، وذلك عبر موقع البعثة الإلكتروني.

ويشارك في الحوار المهيكل 120 ليبيًا حضورياً، بينهم خبراء وقادة مجتمعيون، وممثلون عن جميع المناطق والفئات الاجتماعية في البلاد.

وأكدت البعثة أن النساء يشكلن حوالي 35% من المشاركين، كما تم إشراك المكونات الثقافية والشباب وذوي الإعاقة بشكل فعّال لضمان شمولية التمثيل.

وأشار UNSMIL إلى أن اختيار المشاركين تم بناءً على خبرتهم ونزاهتهم والتزامهم بوضع المصالح الوطنية فوق المكاسب الشخصية أو السياسية، كما وقع كل عضو على مدونة سلوك لضمان النزاهة والمهنية واحترام الآخرين.

ودعت البعثة المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الحوار والمستندات ذات الصلة عبر موقعها الرسمي، مع توفير إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا لضمان الشفافية وتوضيح مسار العملية.

ويأتي الحوار المهيكل ضمن جهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة وشفافة، وإرساء أسس الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

ويهدف الحوار إلى جمع جميع الأطراف الليبية بمختلف مكوناتهم لتقديم توصيات مشتركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن مشاركة فعّالة ومتوازنة بين الجنسين والمناطق المختلفة والفئات الاجتماعية.

قراءة المزيد عن الحوار المُهيكل: unsmil.unmissions.org/ar/arsd

الإجابة على الأسئلة الشائعة: ow.ly/JTXs50XINTZ