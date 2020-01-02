البعثة الأممية تُرحب بدعوات وقف التصعيد وإنهاء الاقتتال

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بكل دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام الدائم، كمبادرة السلام الوطني التي أعلنتها أمس مجموعة من الناشطين في شرق ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها، الخميس:

ينبغي دعم وتشجيع هذه المبادرة وغيرها من النداءات السابقة المماثلة والتي أطلقت من قِبل عدد من البرلمانيين وغيرهم من الجهات السياسية والاجتماعية والمدنية في كل ليبيا لتشجيع العودة إلى الحل السياسي.

وأضاف البيان: