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البعثة الأممية تُرحب بدعوات وقف التصعيد وإنهاء الاقتتال

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 يناير 2020 - 19:08
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رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بكل دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام الدائم، كمبادرة السلام الوطني التي أعلنتها أمس مجموعة من الناشطين في شرق ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها، الخميس:

ينبغي دعم وتشجيع هذه المبادرة وغيرها من النداءات السابقة المماثلة والتي أطلقت من قِبل عدد من البرلمانيين وغيرهم من الجهات السياسية والاجتماعية والمدنية في كل ليبيا لتشجيع العودة إلى الحل السياسي.

وأضاف البيان:

إن هذه المبادرات تُظهر التزام الشعب الليبي بوقف إراقة الدماء، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء سيادة القانون، وبناء دولة موحدة لكل لليبيين.

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