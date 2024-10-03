البعثة الأممية تُرحب برفع القوة القاهرة عن إنتاج النفط

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط.

وجددت البعثة تأكيدها على ضرورة توجيه عائدات هذا المورد الحيوي من خلال الإطار المؤسسي المناسب، لتتم إدارتها في نهاية المطاف من قبل مصرف ليبيا المركزي.

كما أكدت البعثة الأممية على ضرورة تسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن “رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول وموانئ النفط الخام، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024”.