البعثة الأممية تُعبر عن ارتياحها لترحيب حكومة الوفاق بالهدنة الإنسانية

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ارتياحها لترحيب حكومة الوفاق الوطني بالدعوات لتفعيل فوري لهدنة انسانية تمكن الأطراف والسلطات الليبية من الاستجابة الفورية لخطر إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وفي بيان لها الخميس، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أهابت البعثة بقيادة قوات حفتر بالتعامل بإيجابية مع هذه الدعوات لوقف الاقتتال والتعاضد والتعاون لحماية المجتمع الليبي من التبعات الكارثية التي قد يخلفها هذا الوباء على الجميع دون تفرقة، بحسب البيان.

كما عبرت البعثة الأممية عن أملها في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبييْن على مشروع وقف إطلاق النار الذي قدمته الأمم المتحدة في 23 فبراير والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار عمل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

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