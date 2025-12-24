البعثة الأممية تُعرب عن حزنها العميق لوفاة «الحداد» ومرافقيه

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن حزنها العميق إزاء حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي أودى بحياة رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه أثناء عودتهم من مهمة رسمية إلى أنقرة.

ونعت البعثة في بيان، الفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الذي لعب دوراً محورياً في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020؛ والعميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري؛ ومحمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة؛ ومحمد عمر أحمد محجوب، المصور في المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة.

واستحضرت البعثة بتقدير الخدمات المخلصة التي قدمها الفريق الركن الحداد ورفاقه، فخلال فترة توليه رئاسة الأركان العامة، كان الفريق أول ركن الحداد مدافعًا قويًا عن توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية الليبية، وعن السلام والاستقرار من أجل ليبيا قوية، واضعاً المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، كما كان ضابطًا مهنيا ووطنيًا غيوراً على بلاده.

وتقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر الضحايا، وزملائهم، وإلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وعموم الشعب الليبي، كما عبرت عن تضامنها مع جميع المتضررين من هذه الفاجعة الكبرى في هذا الوقت العصيب.