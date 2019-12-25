البعثة الأممية تُعرب عن قلقها إزاء مقتل مدنيين في قصف لطيران حفتر على تاجوراء

حذرت الأمم المتحدة من مغبة الاستمرار في استهداف المدنيين. [الطب الميداني والدعم]

عبر نائب رئيس البعثة الأممية، الممثل المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، عن قلقه البالغ إزاء الأنباء المتواترة عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 12 أخرين جراء قصف طيران قوات حفتر الثلاثاء، في منطقة خلة فارس، بتاجوراء.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إدانة الأمم المتحدة استهداف المدنيين، وتحذريها من مغبة الاستمرار في ذلك.

كما ذكّرت البعثة الأممية أطراف الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وشددت على أهمية سلامة المدنيين والبنى التحتية المدنية في أرجاء ليبيا.

هذا وأكد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي ونيس، تسلمهم جثث 4 قتلى واستقبال ستة جرحى سقطوا جراء غارة جوية لطيران قوات حفتر على منطقة تاجوراء.

كما أفاد مركز الطب الميداني والدعم، بارتفاع حصيلة الجرحى إلى 12 مدنيا.

من جهته أفاد عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية بمقتل 4 مدنيين، في قصف لطيران حفتر على منزل في خلة فارس بمنطقة تاجوراء.

وقال بن عطية في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن 3 مدنيين آخرين أصيبوا في غارة أخرى لطيران حفتر على محل خضار بمنطقة الباعيش بتاجوراء أيضا.