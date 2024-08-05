البعثة الأوروبية تبحث دعم حرس الحدود  

التقى رئيس البعثة الأوروبية للمساعدة الحدودية في ليبيا، يان فيسيتال، مع الجنرال محمد لكري، رئيس حرس الحدود الليبي، التابع لحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان البعثة، “ركزت المناقشات على كيفية تعميق التعاون بشكل أكبر، وخاصة في دعم عمل حرس الحدود الليبي في غرب ليبيا، وتوفير التدريبات المتخصصة للطلاب الجدد وتقديم المشورة حول كيفية تحسين أمن الحدود، وعلاوة على ذلك، تمت مناقشة أهمية التعاون عبر الحدود”.

ووفق البيان، “قدر الجانبان التعاون المتبادل طويل الأمد بين بعثة المساعدة الحدودية في ليبيا وحرس الحدود الليبي”.

هذا وساهمت بعثة المساعدة الحدودية في ليبيا حتى الآن في عمل حرس الحدود الليبي من خلال تحسين مرافق التدريب التابعة لوزارة الدفاع وتنظيم التدريبات وغيرها من أنشطة بناء القدرات في مجالات القيادة والإدارة.

HoM met General Mohamed Lakry, Head of the Libyan Border Guards On 5 August, the Head of EUBAM Libya, Jan Vyčítal, met… تم النشر بواسطة ‏‎European Union Border Assistance Mission in Libya‎‏ في الاثنين، ٥ أغسطس ٢٠٢٤