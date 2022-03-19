البعثة الأوروبية تُحذّر من تضرر ليبيا بالتغير المناخي

حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، من تضرر ليبيا بالتغير المناخي، مطالبة بالتخطيط للتخفيف من آثاره على البلاد.

وقالت البعثة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن العاصمة طرابلس استيقظت اليوم على عاصفة ترابية تذكرنا بالتغير المناخي وعواقبه التي ستغير الحياة كما نعرفها.

ونوهت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أنه إضافة لما شهدته العاصمة اليوم، سيتسبب التغير المناخي في موجات جفاف شديدة، وندرة في المياه، وحرائق شديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والفيضانات، والعواصف الكارثية، وتراجع التنوع البيولوجي، والتحديات في زراعة الغذاء، وأكثر من ذلك بكثير.

وبحسب البعثة، فإن ليبيا تعتبر من أكثر دول العالم تضررا من كارثة المناخ وارتفاع درجات الحرارة ويجب على الليبيين والسلطات الليبية النظر في التغير المناخي والتخطيط للتخفيف من آثاره الشديدة على البلاد.