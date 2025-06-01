البلاستيك يتسلل إلى أطباقنا.. تهديد صامت يطال صحتنا يومياً

حذّر تقرير علمي حديث من تسلل جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى السلسلة الغذائية، بعدما تم رصد وجودها في محاصيل زراعية أساسية مثل الخس والقمح والجزر، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة.

وأعدّ التقرير فريق بحثي بقيادة الدكتور جوزيف بكتور، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية في جامعة مردوخ الأسترالية، الذي راجع نحو 200 دراسة علمية لتتبع كيفية وصول هذه الجزيئات إلى التربة الزراعية والغذاء.

وبحسب الفريق، تتراكم مئات الآلاف من الأطنان من البلاستيك الدقيق سنويًا في التربة الزراعية في أوروبا وأمريكا الشمالية، وفي المملكة المتحدة وحدها، يُقدّر أن نحو 22,500 طن من هذه الجزيئات تدخل التربة كل عام عبر الأسمدة والمخلفات الحيوية والمواد المضافة.

وأشار التقرير إلى أن تقنية “التغطية بالبلاستيك” المستخدمة لتحسين نمو المحاصيل، إلى جانب مياه الصرف والأسمدة العضوية، تمثل أبرز مصادر تلوث التربة بالجزيئات البلاستيكية الدقيقة.

وأوضح الباحثون أن هذه الجسيمات يمكن أن تتسرب إلى النباتات من خلال الجذور عبر عملية “البلعمة الخلوية”، أو عبر المسام في الأوراق، أو عبر مياه الري، ما يعني انتقالها المباشر إلى الغذاء الذي يستهلكه الإنسان.

وفي تصريحات مقلقة، وصف بكتور الوضع بأنه “تحوّل للأراضي المنتجة للغذاء إلى مستنقع بلاستيكي”، محذرًا من نقص الشفافية والرقابة التنظيمية على هذه الجزيئات، فضلاً عن الإضافات الكيميائية التي ترافقها.

وخلص التقرير إلى أن هذا التلوث غير المرئي لا يهدد فقط جودة المحاصيل الزراعية، بل قد يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، داعيًا الجهات التنظيمية حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء ما وصفه بـ”أزمة البلاستيك المتفاقمة”.