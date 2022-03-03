البنتاغون يؤجّل اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، تأجيل اختبار إطلاق صاروخ «مينتمان 3» الباليستي العابر للقارات.

يأتي ذلك وسط التوترات بين الغرب مع روسيا بعد أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إنّه «في محاولة لإثبات أنه ليس لدينا أي نية في الانخراط في أي أعمال يمكن أن يساء فهمها، أصدر وزير الدفاع تعليماته بتأجيل تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات مينتمان 3، المقرر إجراؤها هذا الأسبوع».

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة قررت إلغاء التجربة المخطط لها لإثبات أننا قوة نووية مسؤولة، موضحة أنّ هذه ليست خطوة إلى الوراء في جاهزيتنا، ولا تعني أننا سنلغي بالضرورة الأنشطة الروتينية الأخرى لضمان قدرة نووية ذات مصداقية.