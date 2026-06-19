البنتاغون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب على إيران ونفقات عسكرية متصاعدة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تسعى للحصول على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار بهدف تغطية تكاليف الحرب على إيران، إلى جانب نفقات عسكرية وتشغيلية أخرى.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، أجرى نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن فاينبرغ اتصالات مع مشرعين في الكونغرس خلال الأيام الماضية، لبحث الطلب الجديد الخاص بزيادة التمويل، في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا لتقديم تقدير شامل ودقيق لكلفة العمليات العسكرية الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن عدداً من المشرعين أعربوا عن قلقهم من استنزاف مخزونات الذخائر الاستراتيجية، ما يثير مخاوف من قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أو تهديدات محتملة في مناطق أخرى من العالم.

كما حذر مسؤولون داخل “البنتاغون” من احتمال نفاد الأموال المخصصة للعمليات العسكرية خلال فصل الصيف، في حال عدم موافقة الكونغرس على حزمة الإنفاق الجديدة.

وتشمل البنود التي يسعى “البنتاغون” إلى تغطيتها تكاليف العمليات المرتبطة بالحرب على إيران، إضافة إلى مهام عسكرية أخرى، من بينها الانتشار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وعمليات مكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد قدرت في مايو الماضي كلفة الحرب على إيران بنحو 29 مليار دولار، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى ارتفاع واضح في حجم الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات السابقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي داخل الكونغرس حول الحرب على إيران، وما إذا كانت الإدارة الأمريكية حصلت على التفويض التشريعي اللازم قبل تنفيذ العمليات العسكرية.

كما يطالب عدد من المشرعين، خصوصاً من الحزب الديمقراطي، بضرورة إجراء تصويت رسمي على أي تفويض عسكري قبل الموافقة على أي تمويل إضافي، في المقابل يرى مشرعون جمهوريون أن الجيش بحاجة إلى تعويض الموارد التي استُهلكت خلال الأشهر الماضية.

ويحتاج أي طلب تمويل إضافي إلى موافقة البيت الأبيض قبل إحالته رسمياً إلى الكونغرس، وسط توقعات بأن يتضمن المشروع أيضاً مخصصات مرتبطة بالإغاثة من الكوارث ودعم قطاعات مدنية أخرى.

تأتي هذه المناقشات في ظل تصاعد النقاش داخل واشنطن حول سقف الإنفاق العسكري الأمريكي، ودور الكونغرس في الرقابة على العمليات الخارجية، خصوصاً في ظل الحروب والتدخلات العسكرية التي تتطلب ميزانيات ضخمة وتؤثر على التوازن المالي الداخلي.

وتمثل قضية تمويل العمليات العسكرية إحدى أكثر الملفات حساسية بين البيت الأبيض والكونغرس، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات واسعة النطاق خارج الأراضي الأمريكية.