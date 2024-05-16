البنك الإفريقي للتنمية يخطط للاستثمار بقطاع الدواء والبنية التحتية في ليبيا

أعلن مدير البنك الإفريقي للتنمية العزيزي محمد، أن البنك يهدف إلى الاستثمار بمجال التصنيع الدوائي ورقمنة القطاع الصحي في ليبيا، وإنشاء بنية تحتية متطورة في البلاد، ودعم المشروعات التنموية ورفع قدرات القطاع الخاص.

وأشار العزيزي محمد، خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، إلى أهمية دور ليبيا باعتبارها أحد أهم أعضاء البنك، لما تمتلكه من حصة في رأسماله.

وقدم العزيزي محمد نبذة عن خطة المصرف التي ناقشها مع وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية، ومصرف ليبيا المركزي، والتي تتوافق مع الخطط التنموية في ليبيا.

وأكد مدير البنك الإفريقي للتنمية، امتلاك البنك العديد من المشروعات الاستثمارية التي سيعمل على تنفيذها في ليبيا، في حال حصوله على الإذن لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والاستثمار الخاص بتمويل المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغرى ماليا وفنيا.

بدوره، أعرب أبو جناح عن رغبة وزارة الصحة في الدفع عن تحقيق المشروعات المتعلقة بالقطاع الصحي مع صندوق التنمية الأفريقي، واقترح تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين.