البنك المركزي الإيراني يعلن دخول الاتفاقية المالية مع موسكو حيز التنفيذ

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن “الاتفاقية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ”.

وأكد فرزين أن “الاتفاقية تعتمد على سعر الصرف المتفق عليه في سوق الصرف التجاري، كأساس للتسوية المالية بين البلدين”.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أضاف أن “مشروعا مهما آخر بين طهران وموسكو بدأت المرحلة الأولى منه، والذي يتمثل في ربط شبكة نظام الدفع “مير” الروسية بشبكة “شتاب” الإيرانية”.

وأشار محمد رضا فرزين، إلى “تنفيذ وثيقة العمل المشترك بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي، التي تركز على 3 محاور رئيسية: استخدام العملات الوطنية في التجارة المشتركة، وربط أنظمة الدفع المصرفية المحلية (“سِبام” و”SPFS”)، وربط شبكات نظام الدفع في البلدين”.

ووصف فرزين، “ربط شبكات الدفع والاتفاقية المالية بين البنكين المركزيين “كإنجازين بارزين، يعززان العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو”.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وقعا أمس الجمعة، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما، والذي سيدخل حيز التنفيذ على مدى 20 عاما؛ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمانين الايراني والروسي.