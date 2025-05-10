البنيان المرصوص.. باكستان ترد بقوة والنار تشتعل على حدود النوويين

في تطور دراماتيكي خطير ينذر بانفجار إقليمي، أطلقت باكستان فجر السبت عملية عسكرية واسعة ضد الهند، حملت اسم “البنيان المرصوص”، في رد انتقامي حاسم على ضربات هندية استهدفت أراضيها، لتشتعل شرارة مواجهة مباشرة بين قوتين نوويتين تهدد استقرار جنوب آسيا والعالم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أطلق الجيش الباكستاني عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند حملت اسم “البنيان المرصوص”.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن العملية، تستهدف أهدافاً استراتيجية في عمق الأراضي الهندية، أبرزها منشأة لتخزين صواريخ “براهموس” في بياس، وقواعد جوية حيوية مثل أودامبور وباثانكوت.

ووفق المعلومات، سُمع دوي انفجارات عنيفة في مدينتي أمريتسار وجامو غرب الهند، تزامناً مع إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق من باثانكوت إلى سريناغار، في حين أشارت وكالة “رويترز” إلى دوي انفجارات متزامنة أيضاً في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.

إلى ذلك، أفادت شبكة “سي إن إن” بأن أول اتصال هاتفي جرى بين الهند وباكستان منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين.

وبحسب ما نقلته القناة الهندية “News18” عن مصادرها، أظهرت باكستان رغبتها في تخفيف التوتر مع الهند، وأعربت عن استعدادها لعقد اجتماع بين الجانبين من أجل بحث سبل تهدئة الوضع والوصول إلى حلول سلمية.

باكستان تعقد اجتماعًا طارئًا للهيئة النووية في ظل تصاعد التوتر مع الهند

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماع طارئ للهيئة النووية الوطنية في البلاد، وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن الاجتماع سيُعقد اليوم السبت لبحث التطورات المتعلقة بالترسانة النووية الباكستانية وسبل الرد على التصعيد الهندي. وتعتبر الهيئة الوطنية للقيادة، التي تجمع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النووية الباكستانية.

في السياق، أصدر الجيش الهندي بيانًا صباح السبت، أعلن فيه تصديه لهجمات مضادة شنتها باكستان بعد استهداف صواريخ هندية لثلاث قواعد جوية باكستانية في وقت متأخر من الليل، وأسفرت الهجمات الباكستانية عن مقتل 5 أشخاص على الأقل في منطقة غامو بالشطر الهندي من إقليم كشمير.

وأشار الجيش الهندي إلى أن “محاولة باكستان السافرة لانتهاك سيادة الهند وتعريض المدنيين للخطر غير مقبولة”، مؤكدًا عزمه على “إحباط مخططات العدو”. كما أضاف الجيش في بيان على منصة “إكس” أن وحداته الجوية دمرت مسيّرات مسلحة كانت تحلق فوق مدينة أمريتسار.

وأفادت وكالة “برس تراست” الهندية، السبت، أن ثلاثة أشخاص، بينهم مسؤول حكومي هندي رفيع المستوى، أصيبوا بجروح خطيرة جراء قصف باكستاني استهدف منطقة راجوري في إقليم جامو وكشمير.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين هنود أن القصف وقع في منطقة حدودية متوترة تشهد منذ أيام تصعيداً في العمليات العسكرية بين الجانبين، دون أن توضح طبيعة مهمة المسؤول المصاب أو حالته الصحية الدقيقة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الطيران المدني الهندية عن إغلاق 32 مطارًا في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية التصعيد العسكري المستمر بين الهند وباكستان.

واشنطن تعرض الوساطة بين الهند وباكستان مع تصاعد التوترات الحدودية

عرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وساطة بلاده لإطلاق “محادثات بناءة” بين الهند وباكستان، في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الجارتين النوويتين لليوم الرابع على التوالي.

وجاء العرض الأميركي خلال مكالمة هاتفية أجراها روبيو مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، حيث شدد الوزير الأميركي على “ضرورة إيجاد سبل لخفض التصعيد واستئناف الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير”، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن روبيو “واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة “عرضت المساعدة في إطلاق محادثات بناءة لتفادي نزاعات مستقبلية”.

بالتوازي، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بياناً دعت فيه الطرفين إلى “الحفاظ على الهدوء وضبط النفس”، محذّرة من مغبة اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقال البيان، الصادر السبت: “تراقب الصين الوضع عن كثب وتشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي”، مشدداً على أن “العودة إلى مسار التسوية السياسية السلمية تصب في مصلحة البلدين، وتعزز السلام والاستقرار الإقليميين، وتلبي تطلعات المجتمع الدولي”.

وأضافت بكين أنها “مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذه المسألة”، في إشارة إلى رغبتها بالمساهمة في جهود احتواء الأزمة.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة تلفزيونية أن “الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور فعال في الوساطة بين الهند وباكستان”، في إشارة إلى الثقة التي توليها إسلام أباد للدور الأميركي في التهدئة.

بدورها، حثت مجموعة السبع الهند وباكستان على التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين البلدين.

وفي بيان صادر عن كندا، التي تمثل المجموعة في هذه المناسبة، عبر وزراء خارجية الدول السبع عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد العسكري الأخير، الذي وصفوه بأنه يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي.

وأعرب البيان عن “القلق العميق” حيال سلامة المدنيين في كلا الجانبين، ودعا إلى خفض فوري للتصعيد، كما شجع البيان على بدء حوار مباشر بين الهند وباكستان بهدف التوصل إلى حل سلمي.

الجبير يقود مبادرة سعودية للتهدئة بين الهند وباكستان

توجه وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، في زيارة رسمية إلى الهند وباكستان في إطار جهود المملكة العربية السعودية لوقف التصعيد بين البلدين وإحلال السلام.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تأتي الزيارة استمراراً لدور المملكة الفاعل في تعزيز الحوار الدبلوماسي ودفع جهود التهدئة بين الطرفين. خلال اللقاءات، ناقش الوزير سبل وقف المواجهات العسكرية الجارية والعمل على إيجاد حلول دائمة للخلافات عبر الوسائل السلمية.

وأكد الجبير التزام المملكة بدعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي لتحقيق السلام وإنهاء النزاعات من خلال الحوار البناء.

وكانت الهند أعلنت ليل 6 – 7 مايو الجاري إطلاق عملية عسكرية سمتها “سِندور”، زعمت أنها تستهدف مواقع إرهابية في باكستان خططت لهجمات داخل الأراضي الهندية، خاصة بعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل بمنطقة بهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 26 مدنياً بينهم سياح، حسبما نقلت وسائل إعلام هندية.

وفجر الهجوم في بهالغام موجة جديدة من التوتر، إذ حملت نيودلهي باكستان المسؤولية عن “الهجوم الإرهابي”، بينما نفت إسلام آباد أي صلة به، ودعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابساته.

في المقابل، أكدت القيادة الباكستانية أن العملية الهندية تمثل “اعتداءً سافراً” و”عملاً حربياً صريحاً” يمس سيادتها، مؤكدة احتفاظها الكامل بحق الرد.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني قبيل انطلاق العملية: “الهند تدفع المنطقة بأكملها نحو الحرب… وباكستان سترد في الوقت المناسب”، داعياً الجميع إلى “انتظار الرد من إسلام آباد”.

وتبادل الطرفان قصفاً مدفعياً عنيفاً واشتباكات على طول خط التماس في كشمير، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، معظمهم من المدنيين، بحسب تقارير أولية، وسط تحذيرات دولية من خطر انزلاق الأوضاع إلى صراع شامل.

الجدير بالذكر أن اسم العملية “البنيان المرصوص”، مقتبس من الآية الرابعة من سورة الصف: “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ”، وسبق أن استخدمته سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، في حربها ضد إسرائيل عام 2014.

ويراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات هذا التصعيد، وسط مخاوف حقيقية من اندلاع حرب جديدة بين القوتين النوويتين.