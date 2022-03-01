البيت الأبيض: لا نخطط أن نكون جزءًا من حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن إنشاء الولايات المتحدة منطقة حظر طيران في أوكرانيا سيعني الدخول في صراع مباشر مع روسيا، مؤكدة أن بلادها لا تخطط أن تكون جزءًا من الحرب الروسية، الأوكرانية.

وأكدت بساكي في مؤتمر صحفي أنّ كافة الخيارات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية مطروحة حاليًا على الطاولة، مضيفة أنّ الرئيس جو بايدن يقول دائماً إنّه لن يرسل قوات إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا.

وأضافت بساكي أنّ إنشاء منطقة حظر طيران يتطلب حمايتها، وفي هذه الحالة يجب نشر قوات أمريكية في المنطقة، وهذا سيكون صراعا مباشرا ربما حربا مع روسيا، والإدارة الأمريكية لا تخطط أن تكون جزءا من هذه الحرب.

ودخلت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها السادس، حيث تشير أحدث التقارير إلى أنّ القوات الروسية تتجه صوب العاصمة كييف.