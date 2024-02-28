البيت الأبيض: لن نرسل قوات للقتال في أوكرانيا



أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، بعد تصريحات فرنسية بعدم استبعاد إرسال قوات غربية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: الرئيس بايدن أكد بوضوح بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، مضيفة بأن الرئيس يعتقد أن الطريق إلى النصر هو أن يوافق الكونغرس على المساعدات العسكرية حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين إن هناك جنودا أميركيين فقط في السفارة الأميركية لدى كييف.

ونفى كيربي إمكانية إرسال قوات أميركية لإزالة الألغام أو إنتاج الأسلحة أو تنفيذ عمليات سيبرانية، وفق ما أشار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عن مهام القوات الغربية التي قد يتم إرسالها.

ورفض رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، حليف الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس الغالبية الجمهورية الضئيلة في المجلس، التصويت على مشروع قرار بطلب من الرئيس جو بايدن لتخصيص نحو 60 مليار دولار لأوكرانيا.