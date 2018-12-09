التحالف العربي يصدر تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية

وتمكنت الأمم المتحدة في الأيام القليلة الماضية من الجمع بين الطرفين المتحاربين في اليمن لإجراء محادثات سلام في السويد لأول مرة منذ عامين.

وتواصلت المشاورات اليمنية، لليوم الرابع، في العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة، من أجل بحث إجراءات الثقة بين الأطراف المتصارعة.

وتتناول المشاورات غير المباشرة التي انطلقت الخميس الماضي 6 ملفات هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.

وحتى اليوم، تم الإعلان عن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين من قبل جميع الأطراف، وشكلت لجان من الوفد الحكومي، وأخرى من وفد جماعة الحوثيين للعمل بشكل منفصل في 3 ملفات هي “آليات الإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار عن تعز، وحلحلة الوضع الاقتصادي”.