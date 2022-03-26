التحالف العربي يُنفذ ضربات جوية ضد الحوثيين في صنعاء والحديدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة.

وأفاد التحالف الليلة الماضية، بتنفيذ ضربات جوية ضد “مصادر التهديد بصنعاء والحديدة”، ردا على سلسلة هجمات استهدفت السعودية وتبناها الحوثيون في اليمن.

وقال التحالف العربي في بيان: “بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة،، هدفنا حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد”.

وأشار التحالف إلى أنه مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

وشدّد التحالف “على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى”.

ودعا التحالف العربي، المدنيين بمدينة الحديدة الساحلية اليمنية على البحر الأحمر إلى عدم الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية هناك.

وأضاف: “سنتعامل مباشرة مع مصادر التهديد وسنجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية”.

ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف، مساء الجمعة، تصديه لعدة هجمات بالمسيرات والصواريخ الحوثية أطلقت باتجاه السعودية، إحداها انطلقت من أعيان مدنية ومنشآت نفطية بمدينة الحديدة.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، تبنى الحوثيون سلسلة هجمات على السعودية، تسبب أحدها باندلاع حريق هائل في منشأة نفطية لشركة “أرامكو” في مدينة جدة.