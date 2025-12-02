التربية تبحث أوضاع «مدارس المكفوفين» في بنغازي

استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، في مكتبه، رئيس وحدة الاندماج بجمعية نور للمكفوفين ومسؤول الطلبة المكفوفين في المدارس، الأستاذ عامر علي أبو ديب، ومدير مدرسة المكفوفين بمراقبة التربية والتعليم في بلدية بنغازي، الأستاذ عبدالحميد أبو قطمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوضاع مدارس المكفوفين في المنطقة، إلى جانب مناقشة احتياجاتها وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وداعمة للطلاب المكفوفين، سواء في المدارس المتخصصة أو المدارس العامة التي يدمجون فيها. كما تم التركيز على أبرز التحديات التي يواجهها الطلبة المكفوفين في مسيرتهم التعليمية، وذلك بهدف تحسين تجربتهم الدراسية.

وأكد الدكتور محسن الكبير في ختام اللقاء على أهمية دعم برامج الدمج التعليمي، وضمان توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمؤسسات التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في رفع مستوى التعليم المقدم لهذه الفئة.