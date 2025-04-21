التربية تبحث شروط القبول والتسجيل في «مدارس التعليم الأجنبي»

عقد لجنة إعداد لائحة التّعليم الأجنبي في وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية اِجتماعها السابع بِرئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.

وناقش الاجتماع “شروط القبول والتسجيل في مدارس التعليم الأجنبي، والاطلاع على لائحة الدول العربية للاسترشاد بها”.

وفي 14 أبريل الجاري، عقدت لجنة إعداد لائحة “التّعليم الأجنبي” بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اِجتماعها السابع بِرئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.

واستعرضتْ اللجنة خلال الاِجتماع “القوانين والتّشريعات لوضع اللائحة، ودراسة مواد اللائِحة المقترحة وتعديل الأهداف، ومتطلبات منح التّراخيص لِمدارس التّعليم الأجنبي، كما اِطّلعت اللجنة على تجارب الدّول الأخرى فيما يخص التّعليم الأجنبي”.

يُذكر أنّ “لجنة إعداد لائحة التّعليم الأجنبي تشكّلتْ بموجب قرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1399 لسنة 2024م لإعداد لائحة مدارس التّعليم الأجنبي”.