التربية تبدأ إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام من «2027 – 2031»

عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، اجتماعًا مع مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات الدكتور أنور المجراب، لمتابعة مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للقطاع للأعوام 2027 – 2031.

وتناول الاجتماع عرضًا قدمه مدير الإدارة حول أهداف الخطة، والتي تستهدف تطوير المنظومة التربوية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتم خلال اللقاء استعراض آليات دمج مشاريع التحول الرقمي ضمن مستهدفات الخطة الخمسية، بما يضمن بناء نظام تعليمي يعتمد على البيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة أن تركز محاور الخطة على تحسين مؤشرات جودة التعليم، بما يعزز مكانة ليبيا في التقارير الدولية ذات الصلة خلال السنوات المقبلة.

وشدد في ختام الاجتماع على أهمية إنجاز المسودات النهائية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مؤكدًا أن دقة التخطيط الاستراتيجي تمثل عنصرًا أساسيًا في رفع مستوى الأداء التعليمي وتطوير القطاع بشكل شامل.

وفي سياق متصل، التقى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو بمدير مركز التدريب وتطوير التعليم الدكتور محمد غومة، في اجتماع خُصص لمناقشة آليات تحديث منظومة التدريب التربوي بما يواكب المعايير الدولية.

وتناول اللقاء سبل تطوير برامج تدريبية حديثة تهدف إلى تمكين الكوادر التعليمية من أدوات التحول الرقمي، بما ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

كما ناقش الاجتماع ملف التدريب عن بُعد باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب إمكانية إتاحة الدورات التدريبية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، بما يضمن وصول المحتوى التدريبي إلى المعلمين في مختلف مناطق البلاد.

وأكد وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع أن الارتقاء بمكانة ليبيا في مؤشرات جودة التعليم الدولية يبدأ من تطوير المعلم، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحديث الحقائب التدريبية بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.