التربية تتابع التحضيرات لامتحانات «الشهادات العامة»

تابعت وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، خلال اجتماع عقدته مع مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومدير مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الأستاذ جمال العز، مستجدات امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

واستعرض الاجتماع نتائج الزيارات الميدانية التي نفذها الموجهون التربويون، ونسب الإنجاز في تنفيذ الدروس، ومدى استكمال المناهج الدراسية وفق الخطة الدراسية المعتمدة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية رصد جميع البيانات الخاصة بنتائج زيارات الموجهين بدقة، لضمان استكمال الإجراءات اللازمة بما يعزز كفاءة التقييم ويضمن الجاهزية التامة للاستحقاقات التعليمية القادمة.

واختتم الحاضرون الاجتماع بالاتفاق على استئناف العمل فور ورود كافة البيانات، لتطبيق ما يلزم من إجراءات تدعم تطوير الأداء التربوي وتحسين جودة الامتحانات.