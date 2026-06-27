التربية تشدد إجراءات الامتحانات وتحذر من «وسائل الغش»

مع انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي داخل وخارج دولة ليبيا، جدّدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تأكيدها على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية المنظمة لسير الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، استناداً إلى المادة (106) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم، أنَّه يُحظر على الطلاب اصطحاب الكتب ومذكرات المنهج الخاصة بالمادة الممتحن فيها، إضافة إلى الهواتف النقالة وآلات التسجيل، وأي وسيلة أخرى تقدّر لجنة الإشراف أنها قد تُستخدم للمساعدة على الغش داخل قاعات الامتحان.

وأكدت الوزارة أن لجان الإشراف مخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتفتيش قبل دخول الطلاب إلى مقار اللجان، بما يضمن منع إدخال أي مواد محظورة قد تؤثر على نزاهة العملية الامتحانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان سير الامتحانات في بيئة منضبطة وعادلة لجميع الطلبة داخل ليبيا وخارجها.

واختتمت الوزارة رسالتها بتمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب في هذه المرحلة الدراسية المهمة.