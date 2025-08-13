التربية تصدر تعليمات مشددة بخصوص ضوابط تسجيل الطلاب

أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، مسعودة الأسود، تعميماً إلى مراقبي التربية والتعليم في البلديات، شددت فيه على ضرورة مخاطبة مديري مدارس التعليم الثانوي للتقيد التام بضوابط تسجيل طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025-2026.

وجاء التعميم في إطار جهود الوزارة لتوحيد إجراءات قبول الطلاب وتنظيم العملية التعليمية، وضمان الالتزام بالمعايير الرسمية المعتمدة لجميع المدارس الثانوية في ليبيا، بهدف الحفاظ على الانضباط الأكاديمي وضمان سير العام الدراسي بشكل سلس ومنظم.

ويعتبر تسجيل طلاب الصف الأول الثانوي مرحلة حاسمة في التعليم الثانوي، إذ يمثل الأساس الذي يبنى عليه بقية السنوات الدراسية، كما يعكس مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلبة ضمن بيئة تعليمية منظمة، وتؤكد الوزارة أن الالتزام بهذه الضوابط سيسهم في تفادي الاختلالات الإدارية والتأخير في فتح الفصول الدراسية، إضافة إلى تعزيز المتابعة المستمرة لأداء المدارس والطلاب.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتعزيز جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف مناطق ليبيا، بما يتوافق مع خطة الحكومة لتعزيز منظومة التعليم ودعم الكوادر التعليمية وتطوير البنية التحتية للمدارس.

#تعميم وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة "مسعودة الأسود" إلى مراقبي التّربية والتّعليم بالبلديات بشأن مخاطبة مديري… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٣ أغسطس ٢٠٢٥