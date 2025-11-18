التربية تصدر دليل السياسة الشاملة لـ«أمن وسلامة المعلومات»

أصدر مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم 18 نوفمبر 2025، دليل السياسة الشاملة لأمن وسلامة المعلومات، ضمن جهود الوزارة لنشر وتعزيز ثقافة أمن المعلومات داخل قطاع التعليم.

وأوضح المركز أن الدليل، الذي أشرفت على إعداده إدارة تقنية المعلومات، يتضمن مجموعة من السياسات والمحاور الأساسية تشمل الأحكام العامة لأمن المعلومات، وحوكمة أمن المعلومات، وإدارة الأصول وتصنيف البيانات، وسياسات الوصول والتحكم.

ويغطي الدليل، الذي سيتم تعميمه على كافة المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب والمراقبات بوزارة التربية والتعليم، موضوعات الأمن التقني والسيبراني، والأمن المادي والبيئي، وإدارة الحوادث، واستمرارية العمل، إضافة إلى الالتزام والمراجعة.

ويهدف الدليل إلى توفير إطار شامل لحماية المعلومات وضمان سلامة البيانات داخل الوزارة، ويتيح الاطلاع عليه عبر الرابط التالي: https://2u.pw/DDgAIw